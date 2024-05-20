Нюшенко (Колесникова) Александра Петровна Около 03.11.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нюшенко (Колесникова) Александра Петровна

Место рождения

Колодези, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 03.11.1900

Дата смерти

После 1972

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.11.1900

Отец: Колесников Петр Васильевич

Мать: Колесникова (Маркина) Федосья Сергеевна

Колодези, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Между 1918 и 1920

Муж: Нюшенко Александр Антипович

Рождение ребёнка
10.02.1923

Дочь: Бичевина (Нюшенко) Мария Александровна

Отец ребёнка: Нюшенко Александр Антипович

Баево, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1972
г. Свердловск

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