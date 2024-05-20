Нюшенко (Колесникова) Александра Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 03.11.1900
Дата смертиПосле 1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.11.1900
Бракосочетание
Между 1918 и 1920
Рождение ребёнка
10.02.1923
Дочь: Бичевина (Нюшенко) Мария Александровна
Отец ребёнка: Нюшенко Александр Антипович
Баево, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1972
г. Свердловск