Ипатьева Ирина Дмитриевна 30.04.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ипатьева Ирина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1893

Дата смерти

25.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суворова Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Суворов Семен Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суворова Вера Семеновна

Отец ребёнка: Суворов Семен Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суворов Павел Семенович

Отец ребёнка: Суворов Семен Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суворов Гаврила Семенович

Отец ребёнка: Суворов Семен Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суворов Иван Семенович

Отец ребёнка: Суворов Семен Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суворов Георгий Семенович

Отец ребёнка: Суворов Семен Петрович

Рождение ребёнка
04.01.1920

Дочь: Суворова Ульяна Семеновна

Отец ребёнка: Суворов Семен Петрович

Смерть
25.01.1979

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