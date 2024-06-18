Ипатьева Ирина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1893
Дата смерти25.01.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суворова Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Суворов Семен Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суворова Вера Семеновна
Отец ребёнка: Суворов Семен Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Суворов Семен Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суворов Гаврила Семенович
Отец ребёнка: Суворов Семен Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Суворов Семен Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суворов Георгий Семенович
Отец ребёнка: Суворов Семен Петрович
Рождение ребёнка
04.01.1920
Дочь: Суворова Ульяна Семеновна
Отец ребёнка: Суворов Семен Петрович
Смерть
25.01.1979