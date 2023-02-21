Чиркова Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1938
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1938
Отец: Туйматов Иван
Рождение ребёнка
25.01.1960
Сын: Чирков Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Чирков Анатолий Федорович
Рождение ребёнка
01.07.1961
Дочь: Ханина Июлия Анатольевна
Отец ребёнка: Чирков Анатолий Федорович
Рождение ребёнка
19.02.1963
Сын: Чирков Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Чирков Анатолий Федорович
Рождение ребёнка
12.01.1965
Сын: Чирков Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Чирков Анатолий Федорович
Рождение ребёнка
14.06.1967
Сын: Чирков Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: Чирков Анатолий Федорович