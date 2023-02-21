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Чиркова Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1938

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1938

Отец: Туйматов Иван

Мать: Туйматовп Ирина Антоновна

Рождение ребёнка
25.01.1960

Сын: Чирков Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Чирков Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
01.07.1961

Дочь: Ханина Июлия Анатольевна

Отец ребёнка: Чирков Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
19.02.1963

Сын: Чирков Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Чирков Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
12.01.1965

Сын: Чирков Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Чирков Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
14.06.1967

Сын: Чирков Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Чирков Анатолий Федорович