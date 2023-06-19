Волков Андрей Викторович
Место рождения
Дата рождения09.08.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.08.2008
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.08.2020
Сын: Волков Владислав Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край