Волков Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Андрей Викторович

Место рождения

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

09.08.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
15.08.2008

Жена: скрыто настройками приватности

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.08.2020

Сын: Волков Владислав Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край