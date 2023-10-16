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Востриков Максим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1785

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1785

Отец: Востриков Василий Васильевич

Мать: Вострикова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострикова Матрона Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострикова Матрона Егоровна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Вострикова) Софья Максимовна

Мать ребёнка: Вострикова Матрона Егоровна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Вострикова) Пелагея? Максимовна

Мать ребёнка: Вострикова Матрона Егоровна

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