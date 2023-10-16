Востриков Максим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1785
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1785
Отец: Востриков Василий Васильевич
Мать: Вострикова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Вострикова) Софья Максимовна
Мать ребёнка: Вострикова Матрона Егоровна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Вострикова) Пелагея? Максимовна
Мать ребёнка: Вострикова Матрона Егоровна