Мурзина (Свалова) Ульяна Максимова
Место рожденияКраснослободской дистрикт Киргинской слободы деревни Трясковки?
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Краснослободской дистрикт Киргинской слободы деревни Трясковки?
Рождение ребёнка
1755
Сын: Мурзин Андрей Петров
Отец ребёнка: Мурзин Петр Егоров
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Мурзин Петр Егоров
Рождение ребёнка
1760
Сын: Мурзин Мирон Петров
Отец ребёнка: Мурзин Петр Егоров
Рождение ребёнка
1762
Сын: Мурзин Максим Петров
Отец ребёнка: Мурзин Петр Егоров
Рождение ребёнка
1765
Сын: Мурзин Трофим Петров
Отец ребёнка: Мурзин Петр Егоров
Смерть
Неизвестно