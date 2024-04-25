Мурзина (Свалова) Ульяна Максимова 1732 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина (Свалова) Ульяна Максимова

Место рождения

Краснослободской дистрикт Киргинской слободы деревни Трясковки?

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснослободской дистрикт Киргинской слободы деревни Трясковки?
Рождение ребёнка
1755

Сын: Мурзин Андрей Петров

Отец ребёнка: Мурзин Петр Егоров

Рождение ребёнка
1757

Сын: Мурзин Василий Петров

Отец ребёнка: Мурзин Петр Егоров

Рождение ребёнка
1760

Сын: Мурзин Мирон Петров

Отец ребёнка: Мурзин Петр Егоров

Рождение ребёнка
1762

Сын: Мурзин Максим Петров

Отец ребёнка: Мурзин Петр Егоров

Рождение ребёнка
1765

Сын: Мурзин Трофим Петров

Отец ребёнка: Мурзин Петр Егоров

Смерть
Неизвестно

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