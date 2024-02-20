Бочаров Феофилакт / Феофил (Филат) Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочаров Феофилакт / Феофил (Филат) Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1881

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1881

Отец: Бочаров Николай Алексеевич/Алексеев

Мать: Анна Никитина

Рождение ребёнка
15.12.1910

Сын: Бочаров Николай Филатович

Мать ребёнка: Бочарова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Бочаров Евгений Филатович

Мать ребёнка: Бочарова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Бочаров Сергей Филатович

Мать ребёнка: Бочарова Евдокия Григорьевна

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