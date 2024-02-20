Бочаров Феофилакт / Феофил (Филат) Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1881
Отец: Бочаров Николай Алексеевич/Алексеев
Мать: Анна Никитина
Рождение ребёнка
15.12.1910
Сын: Бочаров Николай Филатович
Мать ребёнка: Бочарова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Бочаров Евгений Филатович
Мать ребёнка: Бочарова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Бочарова Евдокия Григорьевна