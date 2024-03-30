Княжна Московская — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Княжна Московская

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зырянов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зырянов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зырянов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зырянов Константин

Отец ребёнка: Зырянов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зырянов Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зырянов Пётр

Смерть
Неизвестно
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