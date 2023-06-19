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Евдокия Лаврентьева

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1649 г.р.

Мать

Между 1657 и 1667 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Лаврентий Карпов

Мать: Феодосия Емельянова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
Неизвестно