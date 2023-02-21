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Дик Иван Петрович
Дик Иван Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Дик Петр Петрович
1924 г.р.
Мать
Дик (андрейкив) (Андрейкив) Василина Алексеевна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Дик Петр Петрович
Мать:
Дик (андрейкив) Василина Алексеевна
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