Левин Евлампий Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левин Осип Михайлович
Мать: Левина ?
Рождение ребёнка
1922
Сын: Левин Александр Евлампиевич
Мать ребёнка: не указана
д.Петрово Махловской вол. Юрьевецкого у. Костромской губ.
Рождение ребёнка
1926
Сын: Левин Геннадий Евлампиевич
Мать ребёнка: не указана
д.Петрово Махловской вол. Юрьевецкого у. Костромской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно