Левин Евлампий Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левин Евлампий Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левин Осип Михайлович

Мать: Левина ?

Рождение ребёнка
1922

Сын: Левин Александр Евлампиевич

Мать ребёнка: не указана

Петрово, Махловская волость, Юрьевецкий уезд
д.Петрово Махловской вол. Юрьевецкого у. Костромской губ.
Рождение ребёнка
1926

Сын: Левин Геннадий Евлампиевич

Мать ребёнка: не указана

Петрово, Махловская волость, Юрьевецкий уезд
д.Петрово Махловской вол. Юрьевецкого у. Костромской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левин Павел Евлампиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно