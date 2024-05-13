Шамсутдинов Шәүкәт (Шавкат) Нуретдинович 1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шамсутдинов Шәүкәт (Шавкат) Нуретдинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Шамсетдинов Нуретдин Гимадетдин Улы

Мать: Шамсетдинова (Шамсетдинова) Ажбулбәнәт (Ажбулбанат) Шарафутдин Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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