(Жукова (Жук)) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жукова (Жук)) Татьяна

Место рождения

Прудец

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Zuiank Sczepan

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Зуйкова (Зуйкова) Ханна

Отец ребёнка: Zuiank Sczepan

Рождение ребёнка
1799

Сын: Zuiank Фёдор

Отец ребёнка: Zuiank Sczepan

Смерть
Неизвестно

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