(Жукова (Жук)) Татьяна
Место рожденияПрудец
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Zuiank Sczepan
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Зуйкова (Зуйкова) Ханна
Отец ребёнка: Zuiank Sczepan
Рождение ребёнка
1799
Сын: Zuiank Фёдор
Отец ребёнка: Zuiank Sczepan
Смерть
Неизвестно