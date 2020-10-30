Зартдинов Ромазан Абзалтдинович
Место рожденияСкальный
Дата рождения24.05.1955
Дата смерти30.10.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.11.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.10.2020
Югорск, город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра