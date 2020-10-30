Зартдинов Ромазан Абзалтдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зартдинов Ромазан Абзалтдинович

Место рождения

Скальный

Дата рождения

24.05.1955

Дата смерти

30.10.2020

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1955

Отец: Зартдинов (Заритдинов) Абзалтдин Зартдинович

Мать: Зартдинова (Закирова) Камаруха Фатиховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.10.2020
Югорск, город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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