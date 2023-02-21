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Голубин Александр Николаевич
Голубин Александр Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Голубин Николай Иванович
1935 г.р.
Мать
Голубина (Пономарева) Варвара Афанасьевна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Голубин Николай Иванович
Мать:
Голубина Варвара Афанасьевна
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