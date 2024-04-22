Тетеревятникова Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетеревятникова Наталия

Место рождения

Орск, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1862 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Тетеревятников Архипъ

Мать: Феврония Яковлева

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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