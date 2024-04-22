Тетеревятникова Наталия
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Тетеревятников Архипъ
Мать: Феврония Яковлева
Рождение ребёнка
1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно