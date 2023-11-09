Сыщиков Алексей Никандрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыщиков Алексей Никандрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыщиков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Сыщикова Матрёна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сыщикова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Сыщикова Матрёна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сыщикова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Сыщикова Матрёна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыщиков Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Сыщикова Матрёна Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыщикова Матрёна Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыщикова Матрёна Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыщикова Матрёна Гавриловна

Рождение ребёнка
05.05.1927

Сын: Сыщиков Георгий (Егор) Алексеевич

Мать ребёнка: Сыщикова Матрёна Гавриловна

Михайловка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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