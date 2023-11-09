Сыщиков Алексей Никандрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сыщикова Матрёна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сыщикова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Сыщикова Матрёна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сыщикова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Сыщикова Матрёна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сыщиков Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Сыщикова Матрёна Гавриловна
Рождение ребёнка
05.05.1927
Сын: Сыщиков Георгий (Егор) Алексеевич
Мать ребёнка: Сыщикова Матрёна Гавриловна
Михайловка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно