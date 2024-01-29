Кравченко Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кравченко Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
03.06.2001
Дочь: Кравченко Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Кравченко Сергей Николаевич