Таскина Орина Вычислено 1673 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Таскина Орина

Автор
НА
Атамановская Н.

женский, родилась Вычислено 1673 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Таскин Павел КузьмичС 1669 по 1671 ст. г.р.
Дети
Таскин Герасим ПавловичВычислено 1696 ст. г.р.
Таскин Федот ПавловичС 1699 по 1701 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1673 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таскин Павел Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Берег Таскино, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край

Рождение ребёнка
Вычислено 1696 ст.

Сын: Таскин Герасим Павлович

Отец ребёнка: Таскин Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
С 1699 по 1701 ст.

Сын: Таскин Федот Павлович

Отец ребёнка: Таскин Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
Вычислено 1704 ст.

Сын: Таскин Фома Павлович

Отец ребёнка: Таскин Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
Вычислено 1705 ст.

Сын: Таскин Сидор Павлович

Отец ребёнка: Таскин Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
Вычислено 1707 ст.

Сын: Таскин Иван Павлович

Отец ребёнка: Таскин Павел Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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