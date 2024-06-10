Карпов Анисим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Анисим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1901

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1907 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1901

Отец: Карпов Филип

Мать: Карпова Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова (Малахова) Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова (Малахова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
02.07.1949

Сын: Карпов Владимир

Мать ребёнка: Карпова (Малахова) Анастасия Ивановна

Смерть
1956

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