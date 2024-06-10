Карпов Анисим
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1901
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1901
Отец: Карпов Филип
Мать: Карпова Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карпова (Малахова) Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1949
Сын: Карпов Владимир
Мать ребёнка: Карпова (Малахова) Анастасия Ивановна
Смерть
1956