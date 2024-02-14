Усманова (Акберова) Булякамал Нурыйевна
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Галиакберов Нурмухамет (Нурый)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Габдерауф Мунасипович
Отец ребёнка: Усманов Мунасип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Усманова) Хадия Мунасиповна
Отец ребёнка: Усманов Мунасип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Нурфаиз Мунасипович
Отец ребёнка: Усманов Мунасип
Рождение ребёнка
28.02.1933
Сын: Усманов Рафаиз Мунасипович
Отец ребёнка: Усманов Мунасип
Смерть
Неизвестно