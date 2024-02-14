Усманова (Акберова) Булякамал Нурыйевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова (Акберова) Булякамал Нурыйевна

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галиакберов Нурмухамет (Нурый)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Габдерауф Мунасипович

Отец ребёнка: Усманов Мунасип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Усманова) Хадия Мунасиповна

Отец ребёнка: Усманов Мунасип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Нурфаиз Мунасипович

Отец ребёнка: Усманов Мунасип

Рождение ребёнка
28.02.1933

Сын: Усманов Рафаиз Мунасипович

Отец ребёнка: Усманов Мунасип

Смерть
Неизвестно

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