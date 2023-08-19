Шипилова Наталья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипилова Наталья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Дуня

Рождение ребёнка
05.01.1939

Сын: Шипилов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Шипилов Дмитрий Ф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипилова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Шипилов Дмитрий Ф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипилов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Шипилов Дмитрий Ф

Смерть
Неизвестно