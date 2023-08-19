Шипилова Наталья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Дуня
Рождение ребёнка
05.01.1939
Отец ребёнка: Шипилов Дмитрий Ф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шипилова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Шипилов Дмитрий Ф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шипилов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Шипилов Дмитрий Ф
Смерть
Неизвестно