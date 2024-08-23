Федотов Авдей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Авдей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Федотов Федот Авдеевич

Мать ребёнка: не указана

Волошино, Шимский муниципальный район, Новгородская область
сельцо (усадьбы ) Волошино Любынская волость
Смерть
Неизвестно

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