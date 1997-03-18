(Косогорова(Сидорова)) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Косогорова(Сидорова)) Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1915

Дата смерти

18.03.1997

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
06.10.1915

Отец: Сидоров Иван Борисович

Мать: (Сидорова) Дарья Ивановна

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
18.03.1997

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