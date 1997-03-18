(Косогорова(Сидорова)) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1915
Дата смерти18.03.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1915
Отец: Сидоров Иван Борисович
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
18.03.1997