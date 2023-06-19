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Фатеев Евгений Тимофеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.01.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1948

Отец: Фатеев Тимофей Егорович (Георгиевич)

Мать: Фатеева Василиса Еремеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
21.02.1976

Жена: Фатеева Наталья Владимировна

Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Рождение ребёнка
26.11.1976

Дочь: Миловидова Савостьянова Василиса Евгеньевна

Мать ребёнка: Фатеева Наталья Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.01.1978

Сын: Фатеев Илья Евгеньевич

Мать ребёнка: Фатеева Наталья Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.12.1985

Сын: Фатеев Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Фатеева Наталья Владимировна

Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область