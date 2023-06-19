Фатеев Евгений Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1948
Бракосочетание
21.02.1976
Рождение ребёнка
26.11.1976
Дочь: Миловидова Савостьянова Василиса Евгеньевна
Мать ребёнка: Фатеева Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
31.01.1978
Мать ребёнка: Фатеева Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
31.12.1985
Мать ребёнка: Фатеева Наталья Владимировна