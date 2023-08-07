Родина Вера Александровна
Место рожденияНовосиль
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Новосиль
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Любовь Марковна
Отец ребёнка: Родин Марк Федорович
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Надежда Марковна
Отец ребёнка: Родин Марк Федорович
Новосиль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родин Марк Федорович
Место жительства
Неизвестно
Новосиль
Смерть
Около 1924