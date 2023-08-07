Родина Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родина Вера Александровна

Место рождения

Новосиль

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1924

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1881 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосиль
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Любовь Марковна

Отец ребёнка: Родин Марк Федорович

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Надежда Марковна

Отец ребёнка: Родин Марк Федорович

Новосиль
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родин Марк Федорович

Место жительства
Неизвестно
Новосиль
Смерть
Около 1924