Попова Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Попова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Антонина Андреевна

Мать ребёнка: Попова Елена

Тунка, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
1981