Попова Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Попова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Антонина Андреевна
Мать ребёнка: Попова Елена
Тунка, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
1981