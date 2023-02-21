Васнецов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Васнецова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1900
Мать ребёнка: Васнецова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1904
Мать ребёнка: Васнецова Надежда Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Киасово 1905, 1905 г. - больница для душевнобольных, с. Кельчино 1910