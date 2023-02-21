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Васнецов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Васнецов Иван Алексеевич

Мать: Васнецова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Васнецова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Васнецов Иван Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Васнецов Борис Иванович

Мать ребёнка: Васнецова Надежда Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Киасово 1905, 1905 г. - больница для душевнобольных, с. Кельчино 1910