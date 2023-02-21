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Стручков Касьян Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Стручков Михаил Касьянович

Мать ребёнка: Баишева Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Стручков Семен Касьянович

Мать ребёнка: Баишева Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Стручков Василий Касьянович

Мать ребёнка: Баишева Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Стручкова Вера Касьяновна

Мать ребёнка: Баишева Варвара Тимофеевна

Смерть
1969