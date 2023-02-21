Стручков Касьян Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Стручков Михаил Касьянович
Мать ребёнка: Баишева Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Стручков Семен Касьянович
Мать ребёнка: Баишева Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Стручков Василий Касьянович
Мать ребёнка: Баишева Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Стручкова Вера Касьяновна
Мать ребёнка: Баишева Варвара Тимофеевна
Смерть
1969