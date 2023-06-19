Паниматченко Макар Корнилиевич
Место рождения
Дата рождения31.01.1873
Дата смерти01.12.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1873
Бракосочетание
1893
Блистова, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.10.1895
Дочь: Неонила Макаровна
Мать ребёнка: Паниматченко Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1898
Рождение ребёнка
13.12.1900
Дочь: Анастасия Макаровна
Мать ребёнка: Паниматченко Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1903
Рождение ребёнка
Около 20.12.1908
Дочь: Гриценко Юлия Макаровна
Мать ребёнка: Паниматченко Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
1914
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916
Рождение ребёнка
1921
Работа или профессия
Неизвестно
писарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.12.1921