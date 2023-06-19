Паниматченко Макар Корнилиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паниматченко Макар Корнилиевич

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Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

31.01.1873

Дата смерти

01.12.1921

Пол

Мужской

Отец

Около 1831 г.р.

Мать

Около 1835 г.р.

Жена

1874 г.р.

Дети

1895 г.р.
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1900 г.р.
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Около 1908 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1873

Отец: Паниматченко Корнилий Григорьевич

Мать: Паниматченко Екатерина Фоминична

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
1893

Жена: Паниматченко Евдокия Никифоровна

Блистова, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.10.1895

Дочь: Неонила Макаровна

Мать ребёнка: Паниматченко Евдокия Никифоровна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паниматченко Евдокия Никифоровна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.12.1900

Дочь: Анастасия Макаровна

Мать ребёнка: Паниматченко Евдокия Никифоровна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паниматченко Евдокия Никифоровна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 20.12.1908

Дочь: Гриценко Юлия Макаровна

Мать ребёнка: Паниматченко Евдокия Никифоровна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паниматченко Евдокия Никифоровна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паниматченко Евдокия Никифоровна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паниматченко Евдокия Никифоровна

Никоново, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паниматченко Евдокия Никифоровна

Никоново, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
писарь
Место жительства
Неизвестно
Никоново, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
01.12.1921