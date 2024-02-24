Кирпичев Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти01.?.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Кирпичев Андрей
Рождение ребёнка
1902
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Кирпичева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Кирпичева Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Кирпичева Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
26.09.1909
Дочь: Кирпичева Ефросинья Алексеевна
Мать ребёнка: Екатерина
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Смерть
01.?.1942