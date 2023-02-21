Семенова Екатерина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1786
Дата смерти1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1849