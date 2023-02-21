Семенова Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменова Екатерина Семеновна

Семенова Екатерина Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1786

Дата смерти

1849

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1849
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург