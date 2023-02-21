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Петрова Светлана Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1993

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1993

Отец: Нафанаилов Василий Гаврильевич

Мать: Нафанаилова Альбина Константиновна