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Петрова Светлана Васильевна
Петрова Светлана Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.11.1993
Пол
Женский
Отец
Нафанаилов Василий Гаврильевич
1972 г.р.
Мать
Нафанаилова Альбина Константиновна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1993
Отец:
Нафанаилов Василий Гаврильевич
Мать:
Нафанаилова Альбина Константиновна
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