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Классен Екатерина Яковлевна
Классен Екатерина Яковлевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1902
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Классен Яков
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец:
Классен Яков
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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