Маскаева Анджелина
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.199
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.199
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.2020
Сын: Львов Яросла Вячеславовичь
Отец ребёнка: Львов Вячеслав Владимировичь
Рождение ребёнка
21.09.2022
Дочь: Львова Милана Вячеславовна
Отец ребёнка: Львов Вячеслав Владимировичь