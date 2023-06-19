Помарченко (Бобкова) Елена Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помарченко (Бобкова) Елена Прокофьевна

Место рождения

Кривицы, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривицы, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.12.1912 ст.

Сын: Помарченко Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Помарченко Яков Васильевич

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1914 ст.

Сын: Помарченко Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Помарченко Яков Васильевич

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Помарченко Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно