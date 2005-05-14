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Шемякин Дмитрий Владимирович
Шемякин Дмитрий Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.05.2005
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Шемякина Елена Владимировна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.2005
Отец: не указан
Мать:
Шемякина Елена Владимировна
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