Шемякин Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемякин Дмитрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.2005

Отец: не указан

Мать: Шемякина Елена Владимировна