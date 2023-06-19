Гренков Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гренков Александр Михайлович

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Место рождения

Большая Липовица, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

05.12.1812

Дата смерти

22.10.1891

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
05.12.1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Липовица, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
С 1838 по 1839
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Смерть
22.10.1891
дер. Шамордино, Калужская обл.