Гренков Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения05.12.1812
Дата смерти22.10.1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1838 по 1839
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Смерть
22.10.1891
дер. Шамордино, Калужская обл.