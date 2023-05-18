Курылёв Геннадий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курылёв Геннадий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1939

Отец: Курылёв Пётр Иванович

Мать: Курылёва Зоя Михайловна

Рождение ребёнка
19.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно