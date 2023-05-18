Курылёв Геннадий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1939
Отец: Курылёв Пётр Иванович
Мать: Курылёва Зоя Михайловна
Рождение ребёнка
19.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно