Салтыков Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия (Настасья) Пименовна
Рождение
Около 1808
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия (Настасья) Пименовна
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Агафья Алексеевна
Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия (Настасья) Пименовна
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Салтыков Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия (Настасья) Пименовна
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Салтыков Матвей Алексеевич
Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия (Настасья) Пименовна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия (Настасья) Пименовна
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Салтыков Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия (Настасья) Пименовна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия (Настасья) Пименовна
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Салтыков Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия (Настасья) Пименовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно