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Салтыков Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Жена

Около 1817 г.р.
Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия (Настасья) Пименовна

Рождение
Около 1808

Отец: Салтыков Иван Спиридонович

Мать: Салтыкова Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия (Настасья) Пименовна

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Агафья Алексеевна

Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия (Настасья) Пименовна

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Салтыков Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия (Настасья) Пименовна

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Салтыков Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия (Настасья) Пименовна

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия (Настасья) Пименовна

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Салтыков Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия (Настасья) Пименовна

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия (Настасья) Пименовна

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Салтыков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Салтыкова Анастасия (Настасья) Пименовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтыкова Елизавета Прохоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтыкова Анастасия (Настасья) Пименовна

Смерть
Неизвестно