Кокорин Пётр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорин Пётр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЗК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кокорин Григорий Афанасьевич

Мать: не указана