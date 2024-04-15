Поляков Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти18.03.1867 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Поляков Иван Максимович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Агафья Семеновна
Мать ребёнка: Полякова ?
Рождение ребёнка
Между 1837 и 1846
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
1859
Восприемник
05.09.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Елизавета Лонгиновна Будакова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GZ-4?i=410&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.03.1867 ст.
Причина смерти: от чахотки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NM-Y?i=477&cc=3511744