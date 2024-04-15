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Поляков Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

18.03.1867 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Поляков Иван Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Агафья Семеновна

Мать ребёнка: Полякова ?

Рождение ребёнка
Между 1837 и 1846

Сын: Поляков Андрей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
1859

Сын: Поляков Сергей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Восприемник
05.09.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Елизавета Лонгиновна Будакова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова \\ Дрозд Анисья Петровна

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GZ-4?i=410&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
18.03.1867 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от чахотки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NM-Y?i=477&cc=3511744
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