Азенков Алексей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения15.11.1939
Дата смерти03.09.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1939
Отец: Азенков Дмитрий Иванович
Мать: Азенкова Фёкла Тарасовна
Бракосочетание
26.02.1960
Рождение ребёнка
26.05.1961
Дочь: Васильева Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Азенкова Любовь Семёновна
Алексеевка, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.08.1962
Сын: Азенков Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Азенкова Любовь Семёновна
Рождение ребёнка
25.01.1969
Сын: Азенков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Азенкова Любовь Семёновна
Смерть
03.09.2021