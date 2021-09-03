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Азенков Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Захаровка, Воловский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

15.11.1939

Дата смерти

03.09.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1939

Отец: Азенков Дмитрий Иванович

Мать: Азенкова Фёкла Тарасовна

Захаровка, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
26.02.1960

Жена: Азенкова Любовь Семёновна

Захаровка, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.05.1961

Дочь: Васильева Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Азенкова Любовь Семёновна

Алексеевка, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.08.1962

Сын: Азенков Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Азенкова Любовь Семёновна

Захаровка, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.01.1969

Сын: Азенков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Азенкова Любовь Семёновна

Захаровка, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
03.09.2021
Захаровка, Воловский муниципальный район, Липецкая область