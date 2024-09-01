Светлана Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светлана Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солодкина Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Солодкин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодкин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Солодкин Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодкин Владимир Николаевич

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