Łaszczyńska (Cielecka) Zofia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Łaszczyńska (Cielecka) Zofia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1590

Дата смерти

1683

Пол

Женский

Отец

1550 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1570 г.р.

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1590

Отец: Cielecki Jan z Bachorzewa s. Adama

Мать: не указана

Бракосочетание
1602

Муж: Łaszczyński Stanisław Janowicz

Рождение ребёнка
Около 1610

Дочь: Gablińska Anna

Отец ребёнка: Łaszczyński Stanisław Janowicz

Рождение ребёнка
Около 1610

Сын: Łaszczyński Andrzej

Отец ребёнка: Łaszczyński Stanisław Janowicz

Рождение ребёнка
1612

Дочь: Chełkowska Jadwiga

Отец ребёнка: Łaszczyński Stanisław Janowicz

Смерть
1683
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