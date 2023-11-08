Łaszczyńska (Cielecka) Zofia
Место рожденияНе указано
Дата рождения1590
Дата смерти1683
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1590
Отец: Cielecki Jan z Bachorzewa s. Adama
Бракосочетание
1602
Рождение ребёнка
Около 1610
Дочь: Gablińska Anna
Отец ребёнка: Łaszczyński Stanisław Janowicz
Рождение ребёнка
Около 1610
Сын: Łaszczyński Andrzej
Отец ребёнка: Łaszczyński Stanisław Janowicz
Рождение ребёнка
1612
Дочь: Chełkowska Jadwiga
Отец ребёнка: Łaszczyński Stanisław Janowicz
Смерть
1683