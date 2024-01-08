Харитоненков Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитоненков Александр Андреевич
Мать ребёнка: Харитоненкова (Гольц) Марина Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.2004
Дочь: Харитоненкова Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Харитоненкова (Гольц) Марина Игоревна