Грязных (Грязных) Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грязных (Грязных) Алена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1736 г.р.

Мать

1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Грязных Иван

Мать: Егорова Федора

Смерть
Неизвестно