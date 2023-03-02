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Грязных (Грязных) Алена
Грязных (Грязных) Алена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1776
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Грязных Иван
1736 г.р.
Мать
Егорова (Егорова) Федора
1746 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец:
Грязных Иван
Мать:
Егорова Федора
Смерть
Неизвестно
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