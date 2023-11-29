Карлагин Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти25.12.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Карлагин Иван Дементиев
Мать: Зиновия Иванова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Карлагин Алексей Степанов
Мать ребёнка: Карлагин Авдотия Андреева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Карлагин Василий Степанов
Мать ребёнка: Карлагин Авдотия Андреева
Рождение ребёнка
1789
Сын: Карлагин Кирилл Степанович
Мать ребёнка: Карлагин Авдотия Андреева
Рождение ребёнка
1798
Сын: Карлагин Григорий Стефанович
Мать ребёнка: Карлагин Авдотия Андреева
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Карлагин Авдотия Андреева
Смерть
25.12.1839
Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край