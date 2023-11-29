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Карлагин Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

25.12.1839

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Карлагин Иван Дементиев

Мать: Зиновия Иванова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Карлагин Алексей Степанов

Мать ребёнка: Карлагин Авдотия Андреева

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1777

Сын: Карлагин Василий Степанов

Мать ребёнка: Карлагин Авдотия Андреева

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1789

Сын: Карлагин Кирилл Степанович

Мать ребёнка: Карлагин Авдотия Андреева

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1798

Сын: Карлагин Григорий Стефанович

Мать ребёнка: Карлагин Авдотия Андреева

Рождение ребёнка
1806

Сын: Карлагин Петр Стефанович

Мать ребёнка: Карлагин Авдотия Андреева

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
25.12.1839
Мостовая, Частинский муниципальный район, Пермский край

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