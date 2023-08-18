Скрябина Ирина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрябина Ирина Михайлова

Скрябина Ирина Михайлова

Место рождения

дер. Шубинская, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Шубинская, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Скрябин Михей Герасимов

Отец ребёнка: Скрябин Герасим Перфильев

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрябин Герасим Перфильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762