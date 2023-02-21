Погораздов Тимофей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Ранение
28.05.1916
Окно, Чернівецька область
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital23571733/ https://gwar.mil.ru/events/91/?backurl=%3Fyear%3D1916%26month%3D6%26event%3D45&btype=main Ранен в левую руку пулей
Рождение ребёнка
01.06.1916
Дочь: Рождественская Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Демьяново, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погораздова Лиса (Елизавета) Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погораздова Марья Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погораздов Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погораздова Проня Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погораздова Палага Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно