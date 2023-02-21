Погораздов Тимофей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погораздов Тимофей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Ранение
28.05.1916
Окно, Чернівецька область
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital23571733/ https://gwar.mil.ru/events/91/?backurl=%3Fyear%3D1916%26month%3D6%26event%3D45&btype=main Ранен в левую руку пулей
Рождение ребёнка
01.06.1916

Дочь: Рождественская Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Демьяново, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погораздова Лиса (Елизавета) Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погораздова Марья Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погораздов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погораздова Проня Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погораздова Палага Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно